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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني.. توصيات المؤتمر الأدبي لغرب ووسط الدلتا الثقافي

قصور الثقافة
قصور الثقافة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه فعاليات المؤتمر الأدبي الثاني والعشرون لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش في دورته الثانية والعشرين هذا العام تحت عنوان "القوى الناعمة في الخطاب الأدبي الأدب في الإقليم نموذجا" دورة الشاعر الراحل فؤاد طمان الذي ترأسه الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو علي أمانة الشاعر أحمد شلبي بمركز التعليم المدني بدمنهور. 

وجاءت أهم توصياته التي ألقاها الشاعر أحمد شلبي أمين عام المؤتمر بحضور الشاعر الكبير مسعود شومان وأحمد درويش رئيس الإقليم علي النحو التالي، عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني شكلا ومضمونا، ضرورة تفعيل برتوكولات التعاون بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية والتعليم بشكل واقعي وفعال، تفعيل دور الإعلام في تغطية فعاليات المؤتمرات الإقليمية لتأكيد رسالتها نحو الجمهور، الاهتمام بالنشر للمواهب التي تستحق بجودة الطباعة ومضاعفة عدد المستحقين للنشر الإقليمي باختلاف فنونهم الأدبية بعد تحكيم عادل وموضوعي، الاهتمام بأدب الطفل ونشر المحتوي الجيد منه، الاهتمام بفنون المسرح تأليفا ونثرا وشعرا لما له من أهمية قصوي في الارتقاء بالذوق العام ومحاربة القبح، إعادة إصدار مجلات الفروع الثقافية لتنشيط الإبداع وسهولة النشر.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فعاليات المؤتمر الأدبي الثاني والعشرون إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى أحمد درويش القوي الناعمة في الخطاب الأدبي الأدب في الإقليم نموذجا

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