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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزب وجميل.. أناشيد وأغاني رمضان بصوت المنشد القبطي مينا عاطف

المنشد القبطي مينا
المنشد القبطي مينا عاطف

خصص برنامج “صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية “الأولى المصرية” فقرة خاصة تقدم أناشيد وأغاني رمضان بصوت المنشد القبطي مينا عاطف.

قال مينا عاطف:" قصة الإنشاد بدأت معايا بالصدفة، كنت رايح مسابقة وطلعت مسابقة إنشاد فدخلت فيها وقلت أجرب، فدخلت لقيت كل المشاركين مسلمين واللجنة شيوخ فقمت وقلتلهم أنا اسمي مينا وهنشد مولاي للنقشبدي وبعد كده طلبوا مني ترنيمة وعملتها".
 

وتابع “عاطف”:" خلصت المسابقة وبعد كده روحت ولاقيت بعدها بفترة بيكلموني في التليفون وبيقولولي مبروك كسبت الأول جمهورية في الإنشاد الديني الإسلامي".

 

الإنشاد الديني رمضان مينا عاطف اغانى رمضان اخبار توك شو

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