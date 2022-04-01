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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احتفالية الأسرة وتكريم الأب والأم المثاليين بـ وزارة التخطيط

تكريم الام المثالية
تكريم الام المثالية بوزارة التخطيط

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية احتفالية الأسرة تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وعدد من قيادات الوزارة ،لتكريم عدد من موظفي الوزارة والجهات التابعة الفائزين بلقب الأب المثالي والأم المثالية.

وخلال الحفل عبرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها بتلك الاحتفالية التي تحرص الوزارة على إقامتها كل عام، مؤكدة أن مثل تلك المناسبات الإنسانية لها واقع كبير على العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم الأمور التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وتحفيز العاملين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرصها للمشاركة في احتفالية الأسرة كل عام والتواجد مع موظفي وموظفات الوزارة، موجهة الشكر لكل العاملين بالوزارة ومؤسساتها التابعة على جهودهم التي يبذلونها طوال العام.

التخطيط وزيرة التخطيط Finance Real Estate التنمية الاقتصادية

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