15 دولة تعلن السبت أول أيام رمضان .. والأحد أول أيام الشهر الفضيل في الأردن والمغرب وسلطنة عمان

أعلنت دول عربية أن غدا السبت 2 أبريل سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك، بينها مصر وقطر والإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر.

في المقابل، تعذر رؤية هلال شهر رمضان في دول عدة، بينها المغرب والأردن وإندونيسيا، ليصبح الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت دار الإفتاء المصرية استطلعت هلال شهرِ رمضان بعد غروب شمس اليوم الجمعة، موضحة أنه "قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان".

وبناء ذلك أعلنت دار الإفتاءِ المصرية، أن يومَ السبت الموافق الثاني من شهر أبريل لعام 2022 هو أول أيام شهر رمضان.

ثبوت رؤية هلال رمضان في 15 دولة

أعلنت مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين والسودان وليبيا وتونس والجزائر ولبنان، أن السبت 2 إبريل، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الديوان الملكي السعودي نقلا عن دائرة الأهلة في المحكمة العليا إن غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، وذلك بعد إدلاء الرائين بشهادتهم لدى المحكمة العليا.

وكشف عقيل العقيل مختص الطقس في المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل حالة الجو، قبل تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وقال العقيل، في مكالمة هاتفية عبر قناة الإخبارية، إن الأجواء ستكون جيدة، وتساعد على رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف العقيل: "الجو اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة والسماء صافية، ولا توجد سحب على معظم المناطق إلا على المرتفعات بشكل خفيف ومتفرق".

وتابع: "الرياح تكون نشطة مع وجود بعض الغبار الخفيف في شرق المرتفعات فقط، وشرق مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وعلى بعض الأجزاء من المدينة المنورة وتبوك".

من جهتها، أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال النعيمي إن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.

كما أعلنت دولة قطر رسميا أن غداً السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.

وقالت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في قطر إن غداً السبت الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي فلسطين، أعلن المفتي العام للقدس ودولة فلسطين الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، إنه ثبت ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غدٍ السبت الثاني من شهر نيسان 2022 هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل.

بدوره، أعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأفاد مفتي الجمهورية التونسية، في كلمة له على القناة الوطنية الأولى، بأنه لم تثبت رؤية الهلال بصريا بغروب شمس اليوم الجمعة، رغم التقرير الفلكي الذي يؤكد ولادته، "لكن، وحرصا على توحيد المواسم الإسلامية وإبراز وحدة الشعائر والمشاعر، تم الإعلان عن يوم غد السبت الأول من رمضان، لثبوت رؤيته بعدد من البلدان، وهو ما يجيزه مبدأ الشرعية".

الأحد أول أيام رمضان في المغرب والأردن وسلطنة عمان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن بعد غد الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان "تنبه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان لعام 1443 هـ، بعد مغرب يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ".

وأضافت أنها "اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية في المغرب، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته".

واختتم البيان "عليه فإن شهر شعبان يكون قد استكمل الثلاثين يوما.. ويكون فاتح شهر رمضان المعظم في المغرب هو يوم الأحد 3 أبريل 2022".

وفي ذات السياق، أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية رصد هلال رمضان التي اقامتها دائرة الإفتاء العام مساء اليوم الجمعة، أن بعد غد الأحد، الموافق الثالث من شهر ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي بحسب قناة الأردن اليوم ، إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال رمضان المبارك لعام 1443هـ، حيث لم يثبت رؤية هلال رمضان في هذه الليلة، وعليه يكون غد السبت، هو المتمم لشهر شعبان، ويكون يوم الأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وفي وقت سابق، كشف مركز الفلك الدولي، أن الأحد هو أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وأعلنت إندونيسيا رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع مختلف، تبين عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد الثالث من إبريل هو أول أيام شهر رمضان.

وأضاف مركز الفلك الدولي، أن ماليزيا أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وأن الأحد هو أول أيام الشهر الكريم.

فيما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أكدت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان

بدورها، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1443ه، بسلطنة عمان، عن عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل.

وحسب وكالة الأنباء العمانية فقد قالت اللجنة "وعليه سوف يكون غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الأحد هو غرة شهر رمضان المبارك".