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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 8.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1670 مبايعة بقيمة 4.54 مليار درهم، منها 247 مبايعة للأراضي بقيمة 1.45 مليار درهم، و1423 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.09 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 280 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الورقاء الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 121 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 225 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 62 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الجداف، وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة أم هرير الثانية.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 243 مبايعة بقيمة 276 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 441 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 99 مبايعة بقيمة 306 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.38 مليار درهم، منها 92 رهن أراض بقيمة 2.61 مليار درهم، و294 رهن فلل وشقق بقيمة 776.34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 501 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 289.85 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 120 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 44 مليون درهم.

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