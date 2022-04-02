العثور على 20 جثة في أحد شوارع مدينة قرب العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، بالعثور على 20 جثة على الأقل في أحد شوارع مدينة حررتها القوات الأوكرانية قرب العاصمة كييف.

فيما أعلنت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم السبت، عن سحب أكثر من 100 شركة عالمية صفقات تمويل من روسيا تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن صفقات سوق الأسهم الأميركية هي الأكثر تضررا من التقلبات العالمية الاقتصادية، كما أن الشركات الأمريكية تمثل غالبية الشركات العالمية التي تؤجل خططها المالية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا".

وأضافت بلومبرج أن 28 شركة آسيوية و17 أوروبية و49 أميركية و6 من أميركا الجنوبية أجلت أو أنهت صفقات في روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، إضافة 120 كيانًا في روسيا وبيلاروس إلى قائمة العقوبات، بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.

ويوم الخميس، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات متعلقة بروسيا تشمل 13 فردًا و21 كيانا، مشيرةً إلى أن نطاق العقوبات على روسيا توسع ليشمل قطاعات الفضاء والبحرية والإلكترونيات.

وهذه العقوبات ليست الأولى جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، ففي وقت سابق فرضت واشنطن حزمة عقوبات على أشخاص وكيانات بروسيا جراء العملية العسكرية في أوكرانيا، شملت أعضاءً بمجلس الدوما الروسي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية حينها، إن "العقوبات الجديدة شملت أيضًا مسؤولين بالكرملين وعددًا من الأثرياء الروس وعائلاتهم لتورطهم في دعم الحرب على أوكرانيا"، مشيرة إلى "فرض عقوبات أيضا على 10 أفراد من مجلس إدارة بنك (في.تي.بي) الروسي".

ولفتت وزارة الخزانة إلى أن "عدد نواب مجلس الدوما الذين شملتهم العقوبات الجديدة هم 12 شخصا، من بينهم فياتشيسلاف فولودين العضو الدائم في مجلس الأمن الروسي".

