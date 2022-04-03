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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث مطالب واحتياجات المواطنين بقرى جنوب الشيخ زويد

رئيس مدينة الشيخ
رئيس مدينة الشيخ زويد في لقاءه بالمواطنين

التقى سعيد عرادة رئيس مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد ، شمال سيناء   مع الشيخ عبد المنعم الرفاعي مجلس القبائل والعائلات المصرية بشمال سيناء،بحضور النائب فايز ابوحرب عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس اياد ابورياش رئيس الاداره الهندسية بالمجلس، ومهندسين ممثلين عن شركة الكهرباء بشمال سيناء  لبحث مطالب المواطنين بقري جنوب الشيخ زويد.

 

مطالب أهالي القرى

وقد تم إجراء  اتصال مع  الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، و المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة وسيناء والعضو المنتدب.لعرض مطالب أهالي القري جنوب الشيخ زويد،  حيث وافق  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،  علي صرف حافز ال 250% للعاملين في قطاع الصحه بالشيخ زويد.


كما وافق و المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة وسيناء والعضو المنتدب على الدعم السريع بعدد من المحولات الكهربائية وأعمدة وأسلاك وكشافات اناره لكل المناطق التى تم رجوعها بمركز ومدينة الشيخ زويد .

كما وافق سعيد عرادة رئيس المجلس ، علي توصيل التيار الكهربائي إلى منطقة ابو عيطه بناء علي الطلب المقدم من 
امين عام مجلس القبائل الشيخ عبد المنعم رفاعى  وبتزكيه من النائب فايز ابوحرب عضو مجلس الشيوخ. 
 

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الشيخ زويد مطالب المواطنين احتياجات قرى

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