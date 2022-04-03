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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب لقي مصرعه علي يد عاطل بالسلام

جثة
جثة

أمرت  نيابة السلام، اليوم الأحد ، بتشريح جثة شاب قتل علي يد عاطل طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات بينهما و أن الجثة لشاب توفي نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة في البطن والصدر والرقبة.

 
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس توفي إثر إصابته إدعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر "مقيم بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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