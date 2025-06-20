وزير التعليم يعفي الطلاب الأوائل من مصروفات مدارس 30 يونيو

وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم مزايا تعليمية للطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية في المرحلتين الإعدادية والثانوية بإلحاقهم بمدارس 30 يونيو التابعة للوزارة، بدون تحميلهم أي مصاريف مالية، طالما أنهم طلاب أوائل.

وأكد هشام جعفر مدير عام التعليم الخاص والدولي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 30 يونيو ، والمدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو ، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وافق على تقديم منحة مجانية للطلاب العشر الأوائل على مستوى الإدارة التعليمية في الشهادة الإعدادية 2025 للإلتحاق بـ مدارس 30 يونيو بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد كمنحة مجانية بخصم بنسبة ١٠٠٪؜ من مصروفات التعليم.

وقال جعفر أنه في حال كان الطالب من أوائل الإدارة التعليمية في الصف الأول الثانوي يُعفي من مصروفات مدارس 30 يونيو، وكذلك للصفين الثاني والثالث الثانوي، بحيث إذا ظل الطالب متفوقا ومن الطلاب الأوائل يُعفى من المصروفات طوال فترة دراسته بالمرحلة الثانوية بـ مدارس 30 يونيو مع إعفاء الطلاب العشر الأوائل على مستوى كل مدرسة من مدارس 30 يونيو من 25% من المصروفات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأضاف هشام جعفر، إن تلك القرارات تأتي في إطار حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على دعم الطلاب المتميزين ومكافأتهم على التفوق الدراسي ودعم أسرهم بإعفائهم من المصروفات الدراسية، مع تحفيزهم للاستمرار في التفوق طوال فترة دراستهم، مشيراً إلى أنها تعد مكافأة أيضا لأولياء الأمور على الجهد المبذول مع أولادهم

وشدد جعفر على أن مجموعة مدارس 30 يونيو مستعدة تماما لتطبيق قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهما كان عدد الطلاب والطالبات الأوائل، لأن ذلك أقل ما يتم منحه لهم كمكافأة على التفوق والتميز الدراسي.

مدارس 30 يونيو

وتعد مدارس 30 يونيو هي مدارس خاصة كانت في السابق تتبع منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ، وتم ضمها بحكم بالقضاء فإن مدارس ٣٠ يونيو باتت تابعه لوزارة التربية والتعليم بشكل مباشر

و حظيت باهتمام وزارة التربية والتعليم وشهدت تفوقا ملحوظا في طريقه إدارتها وإمكانياتها التربوية والتعليمية مما تسبب في أن تصبح مدارس 30 يونيو الاختيار الأول بالنسبة لأولياء الأمور وتتفوق على باقي المدارس الدولية والخاصة

و يضم مجلس إدارة مدارس 30 يونيو أسماء تتميز بالكفاءة والخبرة ، وعلى رأسهم مدير المكتب الفني للمجموعة هشام جعفر ، حيث تبنى وزير التربية والتعليم خطه طموحه بهدف إنهاء الوجود الإخواني وتطهيرها من الفساد.