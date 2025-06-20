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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

61 طائرة صينية تعبر السماء التايوانية

الطائرات الصينية
الطائرات الصينية
محمد عبد المعز

حلقت في السماء اليوم الجمعة 74 طائرة صينية بالقرب من الخط الفاصل غير الرسمي بين الدولة الصينية،وتايوان ذات الحكم الذاتي التي تقع جنوب الدولة الصينية،ويفصل بينهم المضيق التايواني.

عبور 61 طائرة صينية للسماء التايوانية

وعبرت 61 طائرة صينية فوق تايوان التي تسعى للاستقلال عن الدولة الصينية الواحدة،وحذرت وزارة الخارجية الصينية بوقت سابق من الدعوات الدولية التي تصدر من أمريكا حول دعم استقلال تايوان عن الصين،وقالت بكين بإنه أفضل للجميع،وللعالم الحفاظ على الدولة الصينية الواحدة.

الصين تجري مناورات بحرية وجوية حول تايوان من وقت لآخر

وأجريت الصين خلال الأعوام الماضية مناورات بحرية وجوية حول الجزيرة التايوانية بينما كانت ترسل الولايات المتحدة الأمريكية حاملات الطائرات والمدمرات العسكرية البحرية وخلال توتر الأوضاع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران.

سحبت أمريكا أسطولها البحرى الذي كان متواجد في بحر الصين الجنوبي ورحلت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز إلى الشرق الأوسط لتوفير الدعم اللوجستي لإسرائيل.

وتزداد التوترات في منطقة بحر الصين الجنوبي بسبب احتوائه على كميات هائلة من الغاز والمعادن النفيسة،وحذر بوقت سابق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من قيام الرئيس الصيني تشي جين بينج بغزو تايوان الآن قبل عام 2027 كما كان متوقعا.

74 طائرة صينية 61 طائرة صينية تايوان للاستقلال الدولة الصينية

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