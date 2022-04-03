فوز قطاع التعليم بالوادي الجديد بالمركزين الأول والثاني في مسابقات الإذاعة المدرسية

أعلن الدكتور جمال حسن محمد وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن فوز القطاع بالمركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية للعام الحالى 2021_2022م .

حيث حصدت مدرسة الصديق الإعدادية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية المركز الأول جمهوريا عن المرحلة الإعدادية فيما حصدت مدرسة ابو بكر الصديق الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الثانى جمهوريا للمرحلة الابتدائية. وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن هذا الفوز جاء نتيجة للتعاون المثمر والإخلاص فى العمل وحسن الأداء الذى نلمسه دائما من الجميع لتحقيق الأفضل دائما ، موجها التحية والتقدير لفريق العمل ،مدير عام الخدمات التربوية ،وتوجيه عام الصحافة ، ولجنة التحكيم ، للجهد المبذول والمتميز بالمسابقة وصولا للجمهورية .

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وفي سياق متصل أعلنت المديرية ، عن نتيجة مسابقة تحدى القراءة العربية على مستوى قطاع تعليم المحافظة للعام الدراسى 2021_ 2022م ، والتى تأتى برعاية الأمير محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى بهدف تشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربى. و جرى التقييم للطلاب المشاركين بالتصفيات ، بحضور اللجنة المشكلة برئاسة مدير إدارة الخدمات التربوية بالمديرية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن ترتيب الطلاب الفائزين بالتصفيات النهائية جاء كالتالى : _ من الصفوف الأولى التلميذة دانة محمد جلال إدارة الخارجة التعليمية ( المركز الأول ) ومن ثم ستشارك تصفيات الجمهورية. _الطالب عبد الرحمن مصطفى إسماعيل بإدارة الداخلة . التعليمية ( المركز الثانى ) . _التلميذ نور أحمد عبد الجيد بإدارة الخارجة التعليمية ( المركز الثالث ) _ الطالب احمد سعد يونس بإدارة الخارجة التعليمية ( المركز الرابع ) موجها التحية والتقدير للجنة المشكلة للتحكيم وجميع الطلاب الفائزين والتلميذة دانة الحاصلة على المركز الأول متمنيا لها التمثيل المشرف واللائق بتصفيات الجمهورية.