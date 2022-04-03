الإمارات تعلن انطلاق أكبر حملة إطعام للفقراء حول العالم تزامنا مع شهر رمضان

مليار وجبة..

انطلقت اليوم وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك مبادرة «المليار وجبة»، التي تسعى لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.



وبحسب ما نشره أحد المواقع، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «على بركة الله تنطلق اليوم حملة المليار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم، رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم».



وأكد أن «هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي، وحملة المليار وجبة شعارها (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع)، لدينا مليار رسالة إنسانية من الإمارات للعالم وهدفنا أن نكون أنبل شعب في العالم».



وتفتح المبادرة قنوات التبرع والمساهمة أمام أهل الخير والمحسنين من المؤسسات والهيئات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع من داخل دولة الإمارات وخارجها.



وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في 10 مارس الماضي عن مبادرة «مليار وجبة» لتكون امتداداً وتطويراً لمبادرتي «100 مليون وجبة» و«10 ملايين وجبة» بعد نجاحهما في العامين الماضيين في المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية والتزاماً إنسانياً من دولة الإمارات للعالم.



وأكد محمد القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن الإمارات تواصل المضي قدماً في ترسيخ رسالتها الإنسانية عالمياً، انطلاقاً من التزامها في تحسين جودة حياة البشر حول العالم وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً.



وقال إن المبادرات الإنسانية النوعية مثل «مليار وجبة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها مساهماً فعالاً في الجهود الدولية لمواجهة وتخطي التحديات الإنسانية، عبر حرصها الدائم على تقديم كامل الدعم للقضايا الإنسانية على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.



وأضاف محمد القرقاوي أن العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير من المؤسسات والأفراد إلى المساهمة في مبادرة «المليار وجبة» لتحقيق مستهدفاتها الإغاثية والإنسانية.



وتفتح مبادرة «مليار وجبة» باب المشاركة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات، وتتيح لهم خياراً مستداماً لدعم الأشد احتياجاً ومن يعانون سوء التغذية، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق هدفها النهائي.



تهدف مبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم من خلال توفير دعم غذائي بكافة أنواعه للفقراء والمحتاجين ضمن روح الشهر الفضيل الذي يؤكد على أن أفضل الصدقة هي إطعام الطعام.