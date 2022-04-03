عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مليار وجبة..

الإمارات تعلن انطلاق أكبر حملة إطعام للفقراء حول العالم تزامنا مع شهر رمضان

وجبات
وجبات

انطلقت اليوم وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك مبادرة «المليار وجبة»، التي تسعى لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة حول العالم، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

txt

قصة الجمل الذي اشتكى للنبي الجوع والتعب.. من معجزات الرسول

txt

شبح الجوع يطارد السودانيين وسط ندرة المساعدات الأجنبية


وبحسب ما نشره أحد المواقع، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «على بركة الله تنطلق اليوم حملة المليار وجبة، الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في خمسين دولة حول العالم، رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم».


وأكد أن «هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي، وحملة المليار وجبة شعارها (ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع)، لدينا مليار رسالة إنسانية من الإمارات للعالم وهدفنا أن نكون أنبل شعب في العالم».


وتفتح المبادرة قنوات التبرع والمساهمة أمام أهل الخير والمحسنين من المؤسسات والهيئات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع من داخل دولة الإمارات وخارجها.


وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعلن في 10 مارس الماضي عن مبادرة «مليار وجبة» لتكون امتداداً وتطويراً لمبادرتي «100 مليون وجبة» و«10 ملايين وجبة» بعد نجاحهما في العامين الماضيين في المساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية والتزاماً إنسانياً من دولة الإمارات للعالم.


وأكد محمد القرقاوي الأمين العام لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن الإمارات تواصل المضي قدماً في ترسيخ رسالتها الإنسانية عالمياً، انطلاقاً من التزامها في تحسين جودة حياة البشر حول العالم وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً.


وقال إن المبادرات الإنسانية النوعية مثل «مليار وجبة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها مساهماً فعالاً في الجهود الدولية لمواجهة وتخطي التحديات الإنسانية، عبر حرصها الدائم على تقديم كامل الدعم للقضايا الإنسانية على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم.


وأضاف محمد القرقاوي أن العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء وأهل الخير من المؤسسات والأفراد إلى المساهمة في مبادرة «المليار وجبة» لتحقيق مستهدفاتها الإغاثية والإنسانية.


وتفتح مبادرة «مليار وجبة» باب المشاركة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات، وتتيح لهم خياراً مستداماً لدعم الأشد احتياجاً ومن يعانون سوء التغذية، وذلك بتوفيرها كافة وسائل المشاركة والتبرع المفتوحة حتى تحقيق هدفها النهائي.


تهدف مبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم من خلال توفير دعم غذائي بكافة أنواعه للفقراء والمحتاجين ضمن روح الشهر الفضيل الذي يؤكد على أن أفضل الصدقة هي إطعام الطعام.

مليار وجبة للفقراء التنمية الأمم العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة .. وانخفاض بداية من الأسبوع المقبل

منك لله يا رامز| انتقاد جماهيري لـ محمد أنور: أنت عنصري ..شاهد

إلهام شاهين: الله يحرق السوشيال ميديا بجاز.. ومعرفش مين مي العيدان دي

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

موضوعات متعلقة

ناسا تستعد لإطلاق صاروخ جديد إلى سطح القمر خلال بث مباشر للجمهور

صدفة غيرت حياته.. شاب فقير يعيد 50 ألف دولار إلى صاحبها ليتفاجأ بالمقابل

جنازة صديقة للبيئة .. شركة أمريكية تحول جثث الموتى إلى سماد عضوي لإنعاش التربة

ساهم في تطوير الجهاز..وفاة أحمد عبد الوهاب سابع رئيس للتشريفات الملكية السعودية

تكتيك الجناح المكسور.. 300 نوع من الطيور تستخدمه لصرف الحيوانات المفترسة

هجمات إلكترونية.. رسائل نصيّة متطفلة على الهواتف في أمريكا

تعليق الفوانيس النحاسية .. السعوديون يتأهبون لاستقبال رمضان بـ تزيين الدواوين |شاهد

إنجاز علمي فريد.. الكشف عن أول خريطة كاملة للجينوم البشري

ترشيحاتنا

مداحون على مائدة رمضان| محسن عطية: الصيام فرصة لتغذية الروح.. وهذا سر اتجاهي للإنشاد

الإمارات تعلن انطلاق أكبر حملة إطعام للفقراء حول العالم تزامنا مع شهر رمضان

الصين تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ ذروة الموجة الأولى

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

بيراميدز يستهدف صدارة مجموعته بالكونفيدرالية أمام زاناكو الزامبي.. الليلة

ما موقف القانون تجاه الأشخاص والشركات غير المسجلة بضريبة القيمة المضافة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة على إنستجرام.. طفلة بريطانية تقتل ابن عمها ثم تنتحر في بث مباشر

أبرزهم أينشتاين.. 6 قصص ملهمة لمشاهير انتصروا على التوحد

بعد قصفه.. صرخة طفل أوكراني على سرير المستشفى تهز العالم

العين صابتها.. تحطم سيارة فيراري بسائقها بعد لحظات من شرائها

فيديو

بتوصيات من وزارة الصحة.. فئات ممنوعة من صيام رمضان

خلي بالك.. أضرار كثيرة لتناول التمر الهندي.. تعرف عليها|فيديو جراف

تقي من التشنجات والإرهاق.. أطعمة يجب تناولها خلال الصيف

رامز موفي ستار.. كواليس صادمة عن هجوم حنان مطاوع على رامز جلال

المزيد

ساحة رأي

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ