المرصد الأورومتوسطي: الإنزالات الجوية مُهينة ولا تعالج حالة التجويع

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الإنزالات الجوية للإمدادات الإنسانية مهينة ولا تعالج حالة التجويع ويتوجب فتح الممرات البرية المؤدية إلى قطاع غزة بكميات كافية.

وذكرت أن إنزال المساعدات عبر الجو حلقة إضافية في إذلال الفلسطينيين وامتهان كرامتهم وهندسة التجويع لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وأفادت أن هذا الأسلوب يحمل مخاطر حقيقية على أرواح المدنيين نظرًا لتكدسهم في مساحة تقل عن 15 % من مساحة القطاع.

وذكر أنه بعد أشهر من التجويع القاسي الإنزالات الجوية لا توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية ولا تعالج الوضع الكارثي الناجم عن سياسة التجويع الإسرائيلية المتعمدة.

وحذر من التلاعب بهدف تخفيف الضغوط الدولية التي بدأت تضج بسياسة التجويع وما أفضت إليه من وضع إنساني كارثي في قطاع غزة الذي سجل وفاة 55 حالة رسميا نتيجة التجويع في أسبوع.