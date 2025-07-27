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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. قرعة بطولة الدوري الجديد في مشروع الهدف

رابطة الأندية
رابطة الأندية
رباب الهواري

تقام اليوم الأحد مراسم سحب قرعة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في الموسم الجديد  تحت إشراف رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

وتقام القرعة بمقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة لتحديد مواجهات دورى الموسم المقبل والمقرر له أن ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ45 في تاريخه، كأكثر الفرق تتويجًا بلقب المسابقة.

ويشهد الدوري الممتاز في الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدورى بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدورى من دور واحد.


على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

رابطة الأندية المحترفة دوري نايل اخبار الرياضة اخبار الاهلي الاهلي

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