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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبي الفريق استعدادا لمباراة بيراميدز

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة.


وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة ساجرادا الأنجولي، و ظهر الثنائي أيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" بشكل طيب خلال الفقرة.


وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على إيقاف التدريبات الجماعية، لمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في المران، وتصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.


ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك الدوري الممتاز بيراميدز شيكابالا مسابقة الدوري الممتاز

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