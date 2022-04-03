حبي للشعر ولد منذ الطفولة.. صاحب مطعم يتحول إلى شاعر.. تفاصيل



قال سامح هريدي، صاحب مطعم وشاعر، إنه لم يختار أن يكون شاعرا، ولكنه سعى إلى تطوير موهبته، متابعا:" حسيت أن كلامي حلو وليه تأثير على الناس ومن وقتها قررت اشتغل على نفسي".

وأضاف "سامح هريدي" خلال حواره ببرنامج "حكاوي القهاوي" المذاع على قناة "الحياة"،:" والدتي وأصدقائي كان لهم الفضل في تطوير مستوى الشعر لدي"، متابعا:" علاقتي بالشعر بدأت منذ الصغر".

واسترسل:" والدي كان بيزعقلي أحيانا بسبب الشعر وكان بيقولي دايما ركز في شغل المطعم"، متابعا:" والدي أدرك مدى أهمية الشعر بعد إصدار أول ديوان خاص بي".

ولفت إلى أنه لم يرغب في الاستمرار في التعليم، وقرر أن يقف بجانب والده.



