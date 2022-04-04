محمد الشاذلي يضع بسنت الحسيني فى موقف محرج على الهواء.. شاهد

خصص برنامج صباح الخير يا مصر، فقرة خاصة عن أكلات رمضان، ومساعدة الأزواج لـ الزوجات، وقالت بسنت الحسيني، مقدمة البرنامج إن كل شخص فى رمضان :" بيحاول يطلع الشيف اللى جواه".

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، أن كل واحد بيطلع اللى عنده، فى رمضان، وكمان فى الحلويات.

ودخل محمد الشاذلي، مقدم البرنامج مع بسنت، فى حالة ضحك، ووجه سؤال لـ بسنت قائلا:" يعنى انتى بتعرفى تعملى حاجة" لترد "عيب عليك".

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "زينة رمضان .. من أهم مظاهر وطقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم".

وحسب ما تسجله كتب التاريخ، فإن أول من بدأ فكرة الاحتفال بقدوم شهر رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب، عندما قام بتزيين المساجد وإنارتها من اليوم الأول لرمضان، حتى يتمكن المسلمون من إقامة صلاة التراويح وإحياء شرائعها الدينية.

وحسب الروايات، فإن أول من أضاء المساجد كان الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت وكان ذلك يوم الجمعة، وذكرت العديد من الدراسات أن الزينة تطورت في العصر الحديث بعد دخول الكهرباء في نهاية القرن التاسع عشر.

كان يرجع الاحتفال في مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية، فقد كانوا يحتفلون به من خلال تزيين الشوارع وإنارة المساجد، ثم اتخذت الإنارة شكلا جديدا مع الفانوس الذي تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة وهو قادم من تونس عام 262 هجريا.