عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الشاذلي يضع بسنت الحسيني فى موقف محرج على الهواء.. شاهد

الإعلاميين محمد الشاذلي
الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني

خصص برنامج صباح الخير يا مصر، فقرة خاصة عن أكلات رمضان، ومساعدة الأزواج لـ الزوجات، وقالت بسنت الحسيني، مقدمة البرنامج إن كل شخص فى رمضان :" بيحاول يطلع الشيف اللى جواه".

وأضافت خلال تقديمها برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على التلفزيون المصري، أن كل واحد بيطلع اللى عنده، فى رمضان، وكمان فى الحلويات.

ودخل محمد الشاذلي، مقدم البرنامج مع بسنت، فى حالة ضحك، ووجه سؤال لـ بسنت قائلا:" يعنى انتى بتعرفى تعملى حاجة" لترد "عيب عليك".

 

 

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "زينة رمضان .. من أهم مظاهر وطقوس الاحتفال بشهر رمضان الكريم".

وحسب ما تسجله كتب التاريخ، فإن أول من بدأ فكرة الاحتفال بقدوم شهر رمضان هو الخليفة عمر بن الخطاب، عندما قام بتزيين المساجد وإنارتها من اليوم الأول لرمضان، حتى يتمكن المسلمون من إقامة صلاة التراويح وإحياء شرائعها الدينية.

وحسب الروايات، فإن أول من أضاء المساجد كان الصحابي الجليل تميم بن أوس الداري، وقد أضاء المساجد بقناديل يوضع فيها الزيت وكان ذلك يوم الجمعة، وذكرت العديد من الدراسات أن الزينة تطورت في العصر الحديث بعد دخول الكهرباء في نهاية القرن التاسع عشر.

كان يرجع الاحتفال في مصر بشهر رمضان مع بداية الدولة الفاطمية، فقد كانوا يحتفلون به من خلال تزيين الشوارع وإنارة المساجد، ثم اتخذت الإنارة شكلا جديدا مع الفانوس الذي تم اختراعه لاستقبال المعز على أبواب القاهرة وهو قادم من تونس عام 262 هجريا.

صباح الخير يا مصر الزوجات اكلات رمضان بسنت الحسيني رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ترشيحاتنا

أبو الغيط يتوجه إلى روسيا لبحث الأزمة الأوكرانية

سبحة وصليب.. ريان أحمد وبافلي فادي يحتفلان بشهر رمضان على طريقتهما الخاصة.. شاهد

تعرف علي مميزات مبادرة شغلك في قريتك وكيفية المشاركة فيها

15 جنيها|الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر.. الإفتاء تكشف التفاصيل كاملة

إنفوجراف.. نتائج "صوتك مسموع" مارس الماضى ..2076 شكوى وحل81% منها

في أي وقت يُفطر المسافر بالطائرة؟ وكيف يحدد دخول وقت المغرب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ