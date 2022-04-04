مكافحة الإدمان:وصلنا إلى أكثر من 700 قرية وتدشين حزمة من البرامج الوقائية

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الصندوق ينتهج حزمة من البرامج الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع، يأتي على رأسها القرى التي كانت مهمة لسنوات طويلة، وبالتالي حرص الصندوق على التواجد في هذه القرى بشكل كبير منذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف عسكر في مداخلة هاتفية على القناة الأولى : "وصلنا إلى أكثر من 700 قرية، وبدأنا ندشن حزمة من البرامج الوقائية، على رأسها الزيارات المنزلية، ونهتم في هذا الأمر بزيارة كل بيت من بيوت أهالينا في القرى، ونقوم بتعريفهم آليات الاكتشاف المبكر والتعامل مع مريض الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية عبر الخط الساخن بالمجان وسرية تامة".

وتابع: "الأهالي في القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة رحبوا بنا، كما أن الجهات التنفيذية رحبت بنا، لأننا نعمل في إطار الزيارات المنزلية، ونزور المدارس ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وبدأنا نعقد جلسات أسرية بشكل مستمر مع أهالينا وأولادنا الموجودين هناك".

وأردف: "نفذنا 45 ألف زيارة لقرى حياة كريمة للتوعية بمخاطر المخدرات، ونظمنا أكثر من 1000 ورشة عمل، واستقطبنا مجموعة من الشباب الجامعي حتى يتطوعوا معنا، وعندما نخرج من أي قرية، فإن المتطوعين الذين يعملون معنا موجودون في القرية لتقديم خدمات الصندوق".

