الدوري الإنجليزي|صراع ناري بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب ومواجهة ساخنة الأحد

اشتعلت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ، بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في ظل الصراع الوشيك بينهما على تصدر البريميرليج بعد مرور 31 جولة منه حتى الآن.

ونجح ليفربول بقيادة نجمه الأول محمد صلاح في تحقيق فوز مهم على حساب واتفورد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد بالجولة الـ 31 ، وسجل هدفي ليفربول كل من: ديوجو جوتا في الدقيقة 22 وفابينيو في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ليفربول إلى 72 نقطة، محتلا بهما المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشتسر سيتي المتصدر بـ 73 نقطة ، في المقابل تجمد رصيد واتفورد عند 22 نقطة، في المركز الثامن عشر.

جاءت بداية المباراة قوية من قبل ليفربول في ظل الرغبة في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو تصدر جدول ترتيب البريميرليج ، وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي بجانب كل من فيرمينو وجوتا في الخط الأمامي بينما فضل يورجن كلوب المدير الفني للريدز الاحتفاظ بساديو ماني على مقاعد البدلاء .

وفي المقابل ، حافظ مانشستر سيتي على تصدره لقمة الدوري الإنجليزي بتحقيق فوز مهم على حساب بيرنلي بهدفي دون رد .



سجل هدفي السيتي كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 5 وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 25، وبتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 21 نقطة في المركز الـ19.



وأصبح ليفربول ومانشستر سيتي على موعد مع مواجهة نارية تجمعهما الأحد المقبل في الجولة الـ 32 بملعب الاتحاد معقل السيتي ، وتعد هذا المباراة فاصلة بين الفريقين في حسم المتصدر لجدول ترتيب الدوري والذي يقترب من حسم لقبه بقوة الفائز بها .