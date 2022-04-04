محمد هاني يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

أكتفى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب وجانب من التدريبات البدنية والتأهيل بشكل منفرد، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن هاني يواصل تدريباته للتخلص من إجهاد العضلة الضامة.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب سوف يجري أشعة ويخضع لاختبار طبي عقب مباراة الاتحاد التي تقام الأربعاء المقبل، وذلك لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي WE السلام.