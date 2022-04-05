حلمي بكر عن سهير رمزي: لم أتزوجها وهي قاصر.. فيديو

نفى الموسيقار حلمي بكر، زواجه من الفنانة سهير رمزي وهي ذات 16 عاما، معلقا "دا ضد القانون أصلا، إنما خطبتها وهي عندها 16 سنة، واتجوزنا وعندها 21 سنة، واتطلقنا وعندها 24 سنة، إنما متجوزتهاش وهي قاصر".

وأضاف حلمي بكر خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "حسنات سهير رمزي كتير جدا، وعشان كده أشيد بيها رغم الانفصال، وكل إنسان له أخطاء وحسنات، وإحنا أصدقاء عن بعد، مش لازم يكون التواصل بالتليفون".

وتابع الموسيقار حلمي بكر عن زواجه من "عليا التونسية" وهي على ذمة رجل آخر، قائلا: "محصلش الكلام بالشكل دا، ولكن في يوم بعد زواجنا جالي في البيت شخص وقالي أنا مختار زوج عليا، وهي سلمت عليه واكتشفت أنه كان زوجها وانفصلوا ولكن دون ورق بالكلام فقط، ولم أستمر معها في الزواج".

وهاجم الموسيقار حلمي بكر، وسائل الإعلام بسبب تصريحات نسبت له، تحت عنوان عمرو دياب ومحمد منير في حالة انهيار واتهامه لعمرو دياب بالغرور والتكبر، مضيفا "أنا قرأت خبر وفاتي 3 مرات ولم يحدث ذلك".