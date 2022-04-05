تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا للدوري

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليوم استعدادا لعودة منافسات الدورى المصري الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا، لمواجهة فيوتشر يوم ١٥ أبريل المقبل على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الدوري برصيد ١٤ نقطة.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الاسبوع الماضي ، مباراتين تجريبيتين، وفقًا لرؤية الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري،



وحقق نادي سيراميكا كليوباترا الفوز في المباراة الأولى على نادي بني مزار بنتيجة 0/5، بينما فاز في المباراة الثانية على نادي القصاصين بنتيجة 0/8

أقيم اللقاءان يوم الخميس الماضي بأحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس.

وقرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض مباراتين تجريبيتين متتاليتين أمام بني مزار والقصاصين، وأشرك في كل مباراة مجموعة من اللاعبين لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.

سجل أهداف سيراميكا كليوباترا في لقاء بني مزار، وينفول كوابينا في الدقيقة الأولى من تسديدة قوية بعد استقبال تمريرة باسم مرسي، ثم أضاف مروان عثمان الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من صناعة باسم مرسي أودعها بباطن قدمه من لمسة واحدة في الشباك، قبل أن يضيف باسم مرسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 من ضربة حرة مباشرة نفذها باتقان في المرمى، وأحرز باسم مرسي الهدف الرابع أيضًا في الدقيقة 41 بعد عرضية علاء عطا من الجهة اليمنى إلى كوامي بونسو الذي سددها قوية ترتد من الحارس ليتابعها باسم مرسي في الشباك،

وفي الشوط الثاني أحرز حمزة مجدي الهدف الخامس في الدقيقة 85 بعدما حول تمريرة بينية من عبد الله جمعة من لمسة واحدة في المرمى.

أما في مباراة القصاصين، نجح إيقانز منساه في قص شريط الأهداف في الدقيقة الأولى، بعد أنتمكن من تحويل عرضية قصيرة لعبها محمد توني إلى داخل المرمى، ثم لعب مصطفى ميسي كرة عرضية سجل منها محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 13، وأضاف أيضًا محمد إبراهيم الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 16، ثم صنع محمد إبراهيم الهدف الرابع في الدقيقة 37 إلى إيفانز منساه الذي لعب الكرة بلمسة واحدة وسددها بقوة في الشباك، ثم جاء الهدف الخامس في الدقيقة 40 من تمريرة طولية لعبها محمد توني إلى إيفانز في وضعية انفراد يمررها إلى ميسي ليودعها في المرمى بسهولة، قبل أن يحرز أحمد فاروق مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2001 الهدف السادس في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني بعد متابعة لتصدي الحارس لركلة جزاء لعبها بودي، وأضاف إيفانز منساه الهدف السابع في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، ثم أضاف بودي الهدف الثامن في الدقيقة 37 بعد متابعة لتسديدة منه في العارضة ترتد إليه مرة أخرى يودعها في المرمى.

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