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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج تكشف عن إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تخطيط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإرسال 10 من مسيرات "سويتش بليد" مزودة برؤوس حربية مضادة للدبابات لأوكرانيا.

فيما أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تستعد للكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا الأسبوع الجاري.

ومن ناحية أخرى، وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب "سبوتنيك بيلاروس"، فإنه وفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وفدا روسيًّا وأوكرانيًّا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو، الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

وزير الخارجية الروسي وزارة الدفاع الأمريكية أسلحة أمريكية الولايات المتحدة البنتاجون

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