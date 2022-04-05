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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: تقليص عدد فرق الدوري والأجانب ليس من اختصاص كيروش

عامر حسين
عامر حسين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي كارلوس كيروش لم يقترح تقليص عدد فرق الدوري أو الأجانب كما يشاع في بعض التقارير الإعلامية.

وتابع عامر حسين في مداخلة هاتفية ببرنامج بوكس تو بوكس، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية "ETC"، ليس من اختصاص كيروش التحدث في مثل هذه الأمور، ولكنها من اختصاص المدير الفني للاتحاد".

وأضاف حسين:" سنجتمع يوم الأحد المقبل مع أعضاء اتحاد الكرة، وندرس كافة جوانب التعاقد، وسيتم الإعلان عن مصيره مع المنتخب في الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن رأيه الشخصي في استمرار كيروش على رأس القيادة الفنية للمنتخب، أكد رئيس لجنة المسابقات أنه يدعم التعاقد مع مدير فني أفضل من المدرب البرتغالي، أما في حالة عدم التوصل لاتفاق مع مدرب أفضل، من الأفضل الإبقاء عليه، مؤكدا أن هيرفي رينارد مدرب السعودية الحالي، ضمن أفضل الأسماء الموجودة على الساحة منذ توليه تدريب منتخب زامبيا".

وفجر حسين مفاجأة من العيار الثقيل، بوجود بند غامض في عقد البرتغالي كارلوس كيروش يصعب مهمة اتحاد الكرة في توجيه الشكر له بشكل مباشر، لكنه أكد أن المدرب البرتغالي لا يجد أزمة في رحيله بشكل ودي دون افتعال أي أزمات".

وعن استكمال كأس مصر القديم، أكد حسين أن الشركة الراعية تصر على استكماله، لكنه يخشى تعرض الأندية واللاعبين للإرهاق بين لعب مباريات الدوري والكأس الجديد والبطولات القارية والكأس القديم".

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