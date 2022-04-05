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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : انخفاض 8 درجات بداية من الجمعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وقالت إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر لمدة 72 مقبلة، أي حتى يوم الخميس، ومن يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض فى درجات الحرارة وبمقدار 8 درجات.

 وأضافت خلال مداخلة على التلفزيون المصري، أن الجميع عليه توخى الحذر فى الساعات المقبلة، بسبب الموجة القادمة من الصحراء.

وكشفت أن "متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى في هذه الفترة سيتراوح بين 38 و39 درجة، وتتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت : "الطقس خلال فترة النهار سيشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وإحساسنا به سيكون شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، ومع غياب أشعة الشمس في فترات الليل، سنجد ارتفاعا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ومتوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ليلا، سيكون بين 20 و22 درجة مئوية".

ولفتت، إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل، مع وجود أتربة عالقة في فترة النهار بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد مثل مطروح والسلوم وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة.

 

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