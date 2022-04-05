أحمد سلامة: دخلت الفن مبكرا بمجاملة من حسن الإمام لوالدي.. فيديو

كشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل دخوله المجال الفني في سن مبكرا جدا، قائلا إن والده كان يعمل في شركة مصر للسياحة وكانت آنذاك شركات إنتاج الأفلام تستعين بباصات شركات مصر للسياحة على سبيل الإيجار، ومن بينهم استوديو مصر.

وقال أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: «حسن الإمام كان رايح يأجر باصات لنقل الممثلين لموقع تصوير فيلم قصر الشوق فأراد أن يجامل والده وقال له: «عندنا في الفيلم دورين لأطفال صغيرين هات أحمد ياخد دور منهم وكانت دي البداية».



وأضاف أحمد سلامة: «والدي كان صديقي الوحيد، وحياتي تغيرت بعد وفاته وأنا طالب في معهد التمثيل.. الوحيد اللي كنت بأقتنع برأيه وكنت مطيع جدا لكلامه، ووفاته فرقت كتير لأنه كان سندي الوحيد».