أحمد سلامة: أشرف زكي سبب دخولي انتخابات المهن التمثيلية

بحب الرئيس السيسي

قال أحمد سلامة، إنه يحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه دخل انتخابات مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية بطلب من صديق العمر الفنان أشرف زكي"، مشيرا إلى أنه ابتعد عن التمثيل الفترة الماضية بسبب تغيير خريطة الإنتاج.

أضاف، الفنان أحمد سلامة خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "السوشيال ميديا أضر بأسرتي بشكل كبير، وتسببت في قطع علاقات الناس مع بعض وتهدد استقرار المجتمع، كان زمان في عادتنا وتقاليدنا لمة العيلة دلوقتي خلاص مبقاش فيه الكلام ده.. وأصحابك في الكافيه كل واحد ماسك موبيله بيلعب فيه وقاعد ساكت".

وكشف الفنان أحمد سلامة تفاصيل طقوسه خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه يقوم بشراء الكثير من العصائر وتحديدا "التمر هندي"، خاصة أنه يحب "المشي في رمضان قبل الإفطار".

الفنان أحمد سلامة، ممثل مصري، ولد في عام 1960 في مدينة القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وأحب الفن من صغره وظهر في العديد من الأدوار كطفل في أكثر من فيلم فترة السبعينات.

وخلال مسيرة حياته تزوج 4 زيجات ولكن زواجه الأخير استمر منذ عام 1998 وحتي الأن ورزق من الأبناء بسبع بنات وولد واحد.