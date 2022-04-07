محمد علي إبراهيم: فكرة الدراسات الاقتصادية كانت حديثة فى هذا التوقيت

قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، إنه قام بالعمل فى عدة مجالات، أولها فى شركة للتصدير والاستيراد كباحث اقتصادي، ولم يعمل بها لفترة طويلة، حيث تم تعيينه من قبل القوى العاملة بالبحوث الاقتصادية لمكتب محافظ الإسكندرية.

وأضاف “إبراهيم”، خلال حواره ببرنامج “كنوز الوطن"، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه أدخل فى هذا المجال مفهوم دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الخاص بالمحافظة، موضحا أن فكرة الدراسات الاقتصادية كانت فكرة حديثة فى ذلك الحين.

وأشار إلى أنه عمل مع شركة إيطالية تعمل فى مجال تخطيط النقل والمرور بالإسكندرية عام 2005، لافتا إلى أنه تم اختياره ليكون استشاريا لهم فى هذا التوقيت، إلى جانب العمل مع المعونة الأمريكية واليابانية التي كانت تقدم دعما للمحافظة.