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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1118..أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 6-4-2022

الذهب - ارشيفية
الذهب - ارشيفية

تراجع سعر الذهب في مصر خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 6-4-2022، خامس أيام شهر رمضان الكريم، وفقا لآخر تحديث له بنحو 7 جنيهات لـ الجرام الواحد.

جاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء بعد زيادة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام في أعقاب تصريحات عن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومع استمرار الحذر لدى المتعاملين ترقبًا لإعلان تفاصيل أحدث اجتماع للمركزي الأمريكي.

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سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا 978 جنيها.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

ووصل سعر جرام الذهب  من عيار 24 إلى 1118 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 978 جنيها.


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 838 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 652 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  34,761 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,824 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,117,714 جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

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