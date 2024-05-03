جولد بيليون: البنوك المركزية العالمية تشتري 16 طن ذهب خلال مارس2024.. تفاصيل

تشهد أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة وذلك في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، بينما تقبل أسعار الذهب على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن فقد الدعم من التوترات الجيوسياسية وانتقل التركيز إلى مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف اليوم بنسبة 0.1% لتسجل أدنى مستوى عند 2297 دولار للأونصة بينما افتتحت جلسة اليوم عند 2303 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.7% سجل خلاله أدنى مستوى عند 2285 دولار للأونصة.



وأرجع التحليل الفني لجولد بيليون أسباب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلي تلاشي المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت مؤخراً عن الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي تسبب في ضعف الذهب.

وتوقع التحليل الفني أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة على توقعات أسعار الفائدة، وأي علامات مستمرة على القوة في سوق العمل تمنح البنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.



وحذر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي من أن التضخم الثابت لا يمنح البنك سببا يذكر لخفض أسعار الفائدة، ولكن الاحتياطي الفيدرالي أشار أيضًا إلى أنه لا ينوي رفع أسعار الفائدة أكثر.



وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية الأمر، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تؤجل تخفيضات أسعار الفائدة لفترة من الوقت في المستقبل.



احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على المدى الطويل لا يبشر بالخير بالنسبة للذهب، نظراً لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه، خاصة مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن ليترك الذهب عرضة لتقلبات أسعار الفائدة.



من جهة أخرى وسع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الجمعة ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع، وذلك في ظل تغير تسعير الأسواق التي كانت تتوقع أن يشير البنك الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في فترة ما، ولكن رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول صرح بعكس ذلك لتكون النتيجة سلبية بالنسبة لمستويات الدولار الأمريكي.



الدولار الأمريكي في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي كبير وهو الأمر الذي يحد من فرص الهبوط بالنسبة لأسعار الذهب المستمرة في التداول حول المستوى 2300 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ شهر عند 2281 دولار للأونصة يوم الأربعاء الماضي.



من جهة أخرى يجد الذهب الدعم من المستمر من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي من قبل البنوك المركزية العالمية، فخلال شهر مارس الماضي قامت البنوك المركزية العالمية بعمليات شراء صافية بمقدار 16 طن من الذهب وفقاً لمجلس الذهب العالمي.



وكان المشترون الرئيسيون هي البنوك المركزي للأسواق الناشئة. فقد قام البنك المركزي التركي بشراء أكبر قدر من الذهب خلال شهر مارس بمقدار 14 طن، يليه كلا من البنك المركزي الهندي والبنك المركزي الصيني بمقدار 5 طن لكل منهما.



أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب المحلي تذبذب خلال الفترة الحالية في ظل تحركات غير واضحة في سعر أونصة الذهب العالمية ولكنها تميل إلى الهبوط، بينما يشهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية تغيرات طفيفة.



افتتح سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3085جنيه للجرام عيار 21 ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، بينما قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3085 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3080 جنيه للجرام.



تحركات سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة تشهد تذبذب وتحركات ضعيفة ولكن استقرار السعر تحت المستوى 3100 جنيه للجرام يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب بشكل عام.

من جهة أخرى نجد أن التحركات الضعيفة في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية يساعد على استقرار مستويات الأسعار بدون أن نرى تحركات عنيفة أو مضاربات كبيرة على السعر.



أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب لديه لتصل إلى 424.46 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 168 مليار جنيه عن أرصدة شهر فبراير بنسبة ارتفاع 66.7% وذلك في ظل استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي المصري بهدف تنويع الاحتياطات لديه والعمل على دعم مستويات الجنيه المصري.



بينما قد ارتفعت حصيلة تسليم الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية إلى البنك المركزي المصري لتصل إلى 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، ومؤخراً تسلم البنك المركزي المصري من شركة شلاتين للثروة المعدنية شحنات من الذهب تتراوح بين 200 إلى 220 كيلو جرام بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه، لتصل إجمالي كميات الذهب التي حصل عليها البنك المركزي من الشركة إلى 700 كيلو جرام تقريباً خلال الـ 9 أشهر الماضية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تشهد أونصة الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف عن الاقتصاد الأمريكي، بينما يقبل الذهب على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.



سيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس وذلك في ظل تذبذب في نطاق ضعيف في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بالإضافة إلى تحركات متقلبة في سعر أونصة الذهب العالمي بسبب انتظار الأسواق لتقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر اليوم.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حول المستوى 2300 دولار للأونصة بعد أن انحصرت التداولات خلال معظم فترات الأسبوع بين 2330 دولار للأونصة و2280 دولار للأونصة.

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكي في صالح الذهب فستدفعه للارتفاع واختراق المستوى 2330 واستهداف المستوى 2360 دولار للأونصة. بينما إذا جاءت البيانات ضد الذهب فسيدفعه إلى كسر المستوى 2280 دولار واستهداف منطقة 2260 – 2240 دولار للأونصة.



أما عن السعر المحلي:



شهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات الأمس حول المستوى 3080 جنيه للجرام عيار 21 وذلك في ظل غياب اتجاه واضح في السوق خلال الفترة الحالية، ولكنه السعر بشكل عام استقر في تداولاته تحت المستوى 3100 جنيه للجرام، الأمر الذي يبقي ضغط سلبي على حركة السعر.