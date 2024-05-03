أقل جرام بـ2053 جنيه.. هزة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاري آمن وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



بلغت أسعار الذهب اليوم بيع في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3520 جنيهًا.

- حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3080 جنيهًا.

- بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2640 جنيهًا.

- تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 2053 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم شراء

- بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3497 جنيهًا.

- تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3060 جنيهًا.

- وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2622 جنيهًا.

- سجلت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2040 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي تتجه أسعار الذهب للانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي رغم استقرار الأسعار، في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي قد توفر مؤشرات على الموقف الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2301.49 دولار للأونصة، وتراجع بأكثر من واحد بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت الأسعار 130 دولارا منذ أن سجلت مستوى غير مسبوق عند 2431.29 دولار في وقت سابق من أبريل.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2311.20 دولار.



وأشار المركزي الأميركي الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل لتخفيض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه لوح إلى أن قراءات التضخم التي صدرت في الآونة الأخيرة وجاءت مخيبة للآمال قد تجعل تخفيضات الفائدة بعيدة لبعض الوقت.

ويعد المعدن النفيس وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 26.65 دولار أميركي وانخفضت باثنين في المئة تقريبا خلال الأسبوع ، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 957.15 دولار ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية، كما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 935.99 دولار.