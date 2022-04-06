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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لرئيس جمعية زراعية وبراءة السكرتير في قضية الرشوة بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المؤبد لموظف عمومي وغرامة 100 ألف جنية غيابيا وبراءة المتهم الثاني في قضية اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية بطلب  رشوة. 


صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر  نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد في القضية رقم 3522 لسنة ‏‏2019 جنايات مركز بلقاس، و المقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.‏
 

كان المحامي العام قد قرر أ"إحاله المتهمان وهم كلا من: "توفيق .ي.م .ع"، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"سلام .ف .ع"، .أ سكرتير الجمعية للمحاكمة الجنائية ، حيث أنهما طلبا لنفسهما ‏عَطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "محمد أ. م."، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجري تخفيض المبلغ إلي 350 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.
 

وشهد ‏"محمد أ. م."، ‏26عامًا، المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس- محافظة الدقهلية ‏عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008  وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏السد العالي لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏

 

وأضاف أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏"توفيق ي. م." - رئيس مجلس إدارتها - حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه - على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏


وأشار إلي أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية أكد خلاله الأخير علي طلب الرشوة والذي خفض جعلها مبلغ 350 ألف جنية، ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيها، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏
 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة .‏

محافظة الدقهلية مركز بلقاس محاكمة بلقاس

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