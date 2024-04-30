رئيس وزراء بيلاروسيا: مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار

قال رئيس الوزراء البيلاروسي، رومان جولوفتشينكو، إن هناك إحياء كبير لوتيرة التبادل التجاري مع مصر فى الشهور الأولى من هذا العام، ويبذل الطرفان جهودا غير عادية والعمل المشترك الذى يقوم به رجال الأعمال لتوريد المعدات الزراعية والكيماويات والورق، وكل المستوردين المصريين يعرفون إمكانيات البيلاروسيين.

وأكد رئيس وزراء بيلاروسيا، خلال منتدى الأعمال المصري البيلاروسي، أن بلاده تستورد من مصر النسيج والأدوية ومستحضرات التجميل والموالح.

وأضاف: “كما نعمل على تذليل العقبات بين البلدين في الاستيراد والتصدير، ولدينا اهتمام كبير بالتعاون مع مصر ويجب استغلال تلك الفرص”.

وذكر أن مصر تستحدث تشريعات من أجل إحداث إصلاحات هيكلية للاستثمار، لافتا إلى أنه “تم الاتفاق على تيسير الإجراءات للمستثمرين، ويجب أن نحدد المشرعات الكبيرة التى نبدأ بها قاطرة التعاون مثل صفقات التجارة البينية”.