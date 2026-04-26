أستاذ تاريخ: سيناء رقعة مباركة وسيدنا محمد صلى بها
سلوكيات بسيطة بالمنزل تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. خبير يوضح
بيانكو ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأحد
الوزراء: الاقتصاد التشاركي في مصر شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية
عقب تناولهم سمك مشوي.. إصابة شخص ونجلتيه بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهري يؤدون امتحاناتهم في القرآن والفيزياء والصرف
قبل محاولة الاغتيال بساعتين.. هل تنبأت متحدثة البيت الأبيض بالحادث قبل وقوعه؟
زلزال تحكيمي يضرب الكالتشيو.. تحقيقات التزوير تعيد شبح الفضائح إلى الدوري الإيطالي
محاولة اغتيال دونالد ترامب ..الكشف عن ترسانة أسلحة بحوزة المشتبه به | ماذا حدث؟
أبو مازن: نجاح الانتخابات المحلية يعكس إصرار الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه
هتشوف الأهرامات من بيتك.. تفاصيل تطبيق تقنية السياحة الافتراضية
الأوراق المطلوبة والخطوات.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

أحد أعلام دولة التلاوة .. الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولي عبدالعال

إيمان طلعت

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد متولي عبدالعال، أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر، وصاحب الأداء الصوتي المتفرد الذي ترك أثرًا واسعًا في قلوب محبي التلاوة داخل مصر وخارجها، حيث عُرف بإخلاصه لكتاب الله وتميزه بأسلوب يجمع بين قوة الأداء وجمال المقام وفهم المعنى القرآني.

وُلد الشيخ سيد متولي عبدالعال في السادس والعشرين من أبريل عام 1947 بقرية الفدادنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ونشأ في أسرة بسيطة تعمل بالزراعة، وقد حرص والداه منذ صغره على توجيهه لحفظ القرآن الكريم وخدمة كتاب الله.

التحق بالكتّاب في سن الخامسة على يد الشيخة مريم السيد رزيق، التي اكتشفت مبكرًا موهبته الصوتية وتميزه في الحفظ والتلاوة، فأتم حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن الثانية عشرة، ليبدأ بعدها مسيرته قارئًا للقرآن في المناسبات الدينية وليالي الذكر والمآتم.

تلقى علوم القراءات وأحكام التجويد على يد عدد من كبار علماء القرآن الكريم، من بينهم الشيخ الصاوي عبدالمعطي والشيخ طه الوكيل، حتى أصبح قارئًا معتمدًا ومأذونًا لقريته، قبل أن يذيع صيته في محافظة الشرقية ثم يمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية.

وقد قرأ الشيخ سيد متولي إلى جوار كبار أعلام دولة التلاوة، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمود علي البنا، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ السعيد عبدالصمد الزناتي، وتميز بصوت رخيم قوي وطول نفس وقدرة فريدة على التعبير عن معاني القرآن الكريم، مما جعله من أكثر القراء قربًا إلى قلوب الجماهير.

وامتدت شهرته خارج مصر من خلال تسجيلاته التي انتشرت على نطاق واسع عبر شرائط الكاسيت والإذاعات العربية والإسلامية، حيث سافر إلى عدد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية لإحياء ليالي شهر رمضان وتلاوة القرآن الكريم في كبرى المساجد بالعالم، ودول الخليج العربي.

وقد ظل الشيخ سيد متولي نموذجًا للقارئ المخلص لرسالته القرآنية، مؤمنًا بأن التلاوة رسالة قبل أن تكون أداءً صوتيًّا، حتى رحل عن عالمنا في 16 يوليو عام 2015م بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة القرآن الكريم.

وإذ تستحضر وزارة الأوقاف هذه الذكرى العطرة، فإنها تؤكد اعتزازها بأعلام دولة التلاوة الذين حملوا رسالة القرآن الكريم أداءً ودعوةً وتأثيرًا، وأسهموا في ترسيخ القيم الإيمانية ونشر جمال التلاوة المصرية الأصيلة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

زلزال السويس

هزة أرضية بقوة 4.3 ريختر تضرب السويس فجرًا وتوقظ المصريين .. ماذا حدث في مصر؟

الاهلي

مؤمن زكريا | ناقد رياضي يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

حفل زفاف نجل الإعلامي محمد شبانة

بحضور الخطيب وياسر جلال .. زفاف نجل النائب محمد شبانة يجمع نجوم الفن والإعلام

زيزو

«أضا»: بيان تغيير اسم زيزو «غير منطقي».. والأهلي يرد قانونيًا

شركات الاتصالات

قرار رسمي | إعلان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن أسعار كروت الشحن والإنترنت

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

جامعة الدول العربية تؤكد دعم الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار في القطاع الرياضي

بمناسبة مرور 40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي عالميا

40 عاما على كارثة تشيرنوبل.. الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه بأعلى معايير السلامة والأمن النووي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين هجوما استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت

كيف تفرّق بين الصدفية والإكزيما؟ إليك الفروق الأساسية!

بدون بطانة.. فستان أروى جودة قبل التعديل يثير السوشيال ميديا

أنغام بفستان فيروزي في حفلتها بأبوظبي

أصالة تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللونين الأبيض والأحمر على إنستجرام | شاهد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد