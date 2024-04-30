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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم 30 أبريل 2024

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 30 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

 وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.53 جنيه للشراء.

12.78  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.73 جنيه للشراء.

12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.73 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.85 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.85 جنيه للشراء.

12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

 12.85 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

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