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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين في الخارج حول جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين في الخارج حول جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج
وزير الخارجية يشارك في الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين في الخارج حول جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج
علي صالح

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٣ اغسطس، في فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين في الخارج تحت عنوان "جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج"، وذلك بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم.

شارك في الجلسة كل من د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد جبران وزير العمل.

تناولت الجلسة السياسات الحكومية والجهود التي تبذلها الدولة المصرية التى تستهدف دعم ورعاية المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن، وإشراكهم في خطط التنمية المستدامة. واستعرض السادة الوزراء الجهود التي اضطلعت بها الحكومة المصرية في مجالات التنمية البشرية، والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، إلى جانب جهود تأهيل العمالة المصرية بما يتماشى مع متطلبات السوق الدولي. كما تم عرض الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ومشروعات البنية التحتية في قطاع النقل، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان المخصصة للمصريين بالخارج مثل "بيتك في مصر" و"بيت الوطن".

شهدت الجلسة نقاشاً وتفاعلاً من أبناء الجاليات المصرية بالخارج مع السادة الوزراء، حيث طرح المشاركون مجموعة من المقترحات على السادة الوزراء، تناولت سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والإسكان والرعاية الصحية والتأمينات والعمل.

وزير الخارجية موتمر المصريين بالخارج بدر عبد العاطي الجاليات المصرية

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