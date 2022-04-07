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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحويل مدارس الثانوية التجارية لتمريضية على طاولة صحة الشيوخ الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب إيهاب وهبة عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، ان اللجنة في صدد عقد اجتماعها الأسبوع المقبل من أجل مناقشة اقتراح برغبة بشأن العمل علي تحويل  بعض المدارس الفنية التجارية  إلي مدارس للتمريض لسد العجز في تلك المهنة من مهن القطاع الطبي.

ونوه وهبة خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا المقترح مقدم من النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس جامعة بورسعيد الأسبق، مشيرا الى انه سوف يكون له بعض التعديلات على هذا المقترح وسوف يقوم بعرضها خلال الاجتماع.

 

ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 10 أبريل المقبل، والذي يوافق يوم 9 من أيام الشهر الفضيل.

 

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مارس الماضي.

 

وقبيل رفع الجلسة توجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلا: يهل علينا الأيام القادمة شهر رمضان المُعظم، شهر النفحات والبركات، ولا يسعني ونحن نستقبل أيام الرحمة والمغفرة إلا أن أدعو المولى عز وجل، راجيًا أن يُعيده على مصر قيادة وشعبًا بالتقدم والرخاء.

 

وتابع: انتهز هذه المناسبة الجليلة لأتقدم باسمي وباسمكم جميعًا لرئيس الجمهورية وللشعب المصري بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكلّ عام وشعوب الأمة الإسلامية بخير وأمن وأمان وسلام، وكل عام وأنتم بخير.

مجلس الشيوخ لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ النائب عاطف علم الدين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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