اليوم .. عمرو زكى ضيف برنامج "العرافة"

يحل لاعب كرة القدم السابق عمرو زكى اليوم ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور .

ومن ناحية أخرى حلت الفنانة رحاب الجمل، مساء أمس ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، وتحدثت الجمل عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وإلى التفاصيل :



تحرش لفظي

كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل واقعة تعرض ابنها للتحرش اللفظي من معلمه في إحدى المدارس بالقاهرة، قائلة بعض النوادي والمدارس بها بعض المشاكل التي تروج لما هو عكس ما نربي أبناءنا عليه".

وأضافت الجمل :" ابني عارف إني ممثلة وهو قادر على أن يستوعب أنني ممثلة، وابني لما دخل المدرسة في مصر تعرض لـ تحرش لفظي وهزار خارج عن اللائق من المعلم ".

وأكملت رحاب الجمل :" لم أرفع قضية ضد المدرسة مطلقا واشتكيت في وزارة التربية والتعليم وحدث تحقيق في الوزارة".



بنت من دار السلام

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها لا تشعر بالسعادة بعد مشاركتها في فيلم " بنت من دار السلام "، مضيفة:" في البداية وافقت على فيلم قصير وفجأة تحول لـ فيلم كبير وبدأ يأخذ خطوط أخرى لا أوافق عليها، وقلت للمخرج أنا خايفة عليك أن الفيلم يسيء للإسلام ".

وأضافت رحاب الجمل:" المخرج قال لي إن الفيلم سيدخل مهرجانات ولن يعرض على الجمهور والرأي العام ، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم رأيت المشاهد واعترضت على عدة مشاهد في الفيلم، وأنا ملبستش عريان في الفيلم ، ورسالة الفيلم تم ايصالها بدون اي عري في الفيلم