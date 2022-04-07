رحاب الجمل: باسم سمرة شتمني ومكنش في وعيه.. وزوجي كان أكبر مني بـ19 عاما.. "اللي يشتمني على السوشيال ميديا هشتمه"

حلت الفنانة رحاب الجمل، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة " المذاع على قناة " المحور "، وتحدثت الجمل عن كواليس حياتها الشخصية ومشوارها الفني، وإلى التفاصيل :



تحرش لفظي

كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل واقعة تعرض ابنها للتحرش اللفظي من معلمه في إحدى المدارس بالقاهرة، قائلة بعض النوادي والمدارس بها بعض المشاكل التي تروج لما هو عكس ما نربي أبناءنا عليه".

وأضافت الجمل :" ابني عارف إني ممثلة وهو قادر على أن يستوعب أنني ممثلة، وابني لما دخل المدرسة في مصر تعرض لـ تحرش لفظي وهزار خارج عن اللائق من المعلم ".

وأكملت رحاب الجمل :" لم أرفع قضية ضد المدرسة مطلقا واشتكيت في وزارة التربية والتعليم وحدث تحقيق في الوزارة".



بنت من دار السلام

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها لا تشعر بالسعادة بعد مشاركتها في فيلم " بنت من دار السلام "، مضيفة:" في البداية وافقت على فيلم قصير وفجأة تحول لـ فيلم كبير وبدأ يأخذ خطوط أخرى لا أوافق عليها، وقلت للمخرج انا خايفة عليك أن الفيلم يسيء للإسلام ".

وأضافت رحاب الجمل:" المخرج قال لي إن الفيلم سيدخل مهرجانات ولن يعرض على الجمهور والرأي العام ، وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم رأيت المشاهد واعترضت على عدة مشاهد في الفيلم، وأنا ملبستش عريان في الفيلم ، ورسالة الفيلم تم ايصالها بدون اي عري في الفيلم ".

السوشيال ميديا

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها تتعرض لـ الفاظ خارجة وشتائم كثيرة على السوشيال ميديا، مضيفة:" أنا برد على الشتائم اللي أتعرض لها، واللي بيشتمني هشتمه ومش هسكت على حقي مطلقا".

وتابعت رحاب الجمل: "أتعرض لشتائم جارحة، وأرد على الجميع، ولساني طويل، وبعرف آخد حقي بلساني، أنا مش بلاستيك".

باسم سمرة

كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل الخلاف الذي حدث بينها وبين الفنان باسم سمرة، وردت على تصريح الفنان باسم سمرة « أنا آخر مرة جايبها من القسم»، قائلة:"لما يبقى عندي أي مشكلة وأكون موجودة في القسم هجيب أهلي مش باسم سمرة".

وتابعت رحاب الجمل: "باسم سمرة لم يجلبني من القسم كما ادعي، ومن حق أي حد يقول اللي هو عايزه"، مضيفة: "لا خلاف بيني وبين باسم سمرة"، مضيفة:" كنا في بروفة وكنت أتحدث مع أحد أفراد العمل وفجأة لقيت باسم سمرة بيقولنا بس وشتم، وزعلت واتضايقت".

ولفتت رحاب الجمل: "ساعتها باسم سمرة لم يكن في وعيه"، مضيفة:" اعتذر لبنات باسم سمرة ولا ارغب في ان يكونوا في هذا الموقف بسبب الخلاف الذي حدث ".

استبعاد من فيلم

وجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" شفنا لقاء ليكي وكنتي سعيدة بسبب عملك مع عادل إمام ومحمد إمام ، هل عندك الجرأة تقولي مين الفنان اللي استبعدك من فيلم "عمهم " للفنان محمد عادل إمام ".

وردت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور": "هو انتي عايزة تضايقيني وخلاص، وأنا لم أعتذر عن المشاركة في العمل وحفاظا على ناس بحبها مكنتش عايزة أضايق ناس تانية".

وأكملت رحاب الجمل :" معرفش مين اللي استبعدني من الفيلم، ومحدش قدر يعمل أكتر من قضاء الله انتوا نفذتوا قضاء الله واللي مكتوب بس بطريقة مش إنسانية وحلوة وتوجع وتقهر أي حد".

محمد رمضان

قالت رحاب الجمل:" أنا اشتغلت مع محمد رمضان فيلمين فقط، وبدأ الأمر في فيلم إحكي يا شهرزاد ، ودايما بقول محمد رمضان صاحبي واخويا".

وتابعت رحاب الجمل:" اعتذرت عن المشاركة في مسلسل الأسطورة لأن والدي كان بيعمل عملية كبيرة وماما كانت مصابة بالسكر ولم اتمكن من العمل".

قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها تتمنى أن تكون من شلة الفنان محمد رمضان، مضيفة:" كنت اتمنى ان اشتغل مع محمد رمضان في مسلسل رمضان الحالي ".

وأضافت رحاب الجمل في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور "، :" المخرج محمد سامي هو الوحيد الذي يختار فريق العمل بالأفضلية بناء على الورق، ومحدش بيرشح حد عند محمد سامي وهو ديكتاتوري جدا في شغله ولا يجامل أحد في عمله".

رامز جلال

وجهت العرافة حديثها للفنانة رحاب الجمل، :" قائلة:" انتي كنتي عارفة إن برنامج رامز جلال مقلب"، وردت رحاب الجمل : "كلمتني معدة برنامج للتعرف على مواعيدي للمشاركة في برنامج ثم اختفت".

وتابعت رحاب الجمل : "بعد فترة تواصل معي معد برنامج أخر وحدثني عن برنامج في السعودية وحكى لي فكرة البرنامج على أنه دعاية وترويج لموسم الرياض، ومكنتش اعرف انه مقلب وانا عندي فوبيا الأماكن العليا ولو طلعت أعلى من الدور التالت بدوخ وعندي فوبيا من المياه ".

وتابعت رحاب الجمل:" أنا خدت فلوس لكن مش قيمة كبيرة تتناسب مع حجم المقلب، ولو اعرف من الأول إنه مقلب رامز جلال كنت خدت فلوس كتير".

زوجة ثانية

قالت الفنانة رحاب الجمل، إن زوجها كان أكبر منها بـ 19 سنة، موضحة "لما اتجوزت سافرت هولندا وخلفت وبعدت عن مصر، ولا أقبل أن أكون زوجة ثانية".

وتابعت رحاب الجمل "من الممكن ان اضرب رجل يتعرض لي، وحصلت كتير وضربت رجالة كتير“، مؤكدة "لا يمكن أن أتسامح مع الخيانة الزوجية".