عادل إمام ونادية الجندي وإبراهيم عيسى.. أبرز تصريحات إلهام شاهين مع العرافة

لماذا حررت إلهام شاهين محضرا ضد فيفي عبده؟.. وهل استعانت ب"بودي جاردات "؟

"أفيشات الفيلم هي السبب".. إلهام شاهين تكشف سر تحرير محضر ضد فيفي عبده

إلهام شاهين: عادل إمام مبيردش على حد

إلهام شاهين تنفعل: بلاش تخرفوا.. عادل إمام مبيردش على حد

إلهام شاهين: مبحبش العيال الصغيرة.. في العشرين من عمري كان نفسي في "راجل بالخمسين"

لماذا تفضل إلهام شاهين الزواج برجال ذو فوارق عمرية كبيرة؟

إلهام شاهين: إبراهيم عيسى بيخاطب عقلي.. وأدعم "أمير الغناء"

إلهام شاهين: بابا مش حر فيّ .. ومعرفتش أقنعه بالتمثيل لحد ما مات

واجهت العرافة، الفنانة إلهام شاهين، بتكسير أفيشات فيلم، بسبب مشكلة مع فنانة، لترد إلهام شاهين، قائلةً: "مش كسرنا أفيشات، لكن كان في فيلم كنت بمثله مع فيفي عبده أول ما مثلت، وكنت كاتبة في العقد إن اسمي يبقى الأول، وفيفي مكنتش تعرف".

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "لما خلصنا الفيلم، المنتج قال مش معايا فلوس أعمل دعاية، وكانت زعلانة جدا، عشان كانت في الأول ونفسها في الدعاية، لكنها قررت عمل أفيشات على حسابها، وكتبت اسمها الأول، وعملت محضر بموج العقد، وخلتهم شالوا الأفيشات".

وتابعت: "على ما صدر الحكم كان الفيلم اتعرض وخلص، ومحدش فينا جاب بودي جارد، متكلمناش أنا وهي خالص، لكني حصلت على حقي بالقانون، والنقابة قالت إن الحق معي".

إلهام شاهين تكشف سر خلافها مع نادية الجندي: "قالت كلام مش لطيف عشان كسبت جايزة"

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لم تتشاجر أو تدخل في خلاف مع الفنانة نادية الجندي بسبب فيلم الرغبة، موضحةً: "كانت زعلانة إن متحطش لقب نجمة الجماهير على الأفيش، رغم إني مليش قوة في الموضوع، وده شغل المنتج والمخرج".

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "اسمها كان مكتوب قبل اسمي، ورغم ذلك كانت معترضة وترغب في أن يسبق اسمها لقب نجمة الجماهير .. أنا مكنتش معترضة، وأنا مالي!".

وتابعت: "عمري ما أتطاول عليها، وأقول أنا عاوزة اسمي يبقى قبلها، هي قبلي ولها احترامها، لكن اللي عرفته بعد كده إنها كانت متضايقة بسبب لقبها، لكن حصل زعل بعد كده لما قالت كلام مش لطيف بسبب فوزي بجائزة أفضل ممثلة عن مشاركتي في الفيلم .. لكن دلوقتي بقينا أصحاب".

وانفعلت الفنانة إلهام شاهين، على "شيخ العرافين"، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور، بعدما زعم أن الفنان الكبير عادل إمام غضب منها بسبب حصولها على جائزة عن فيلم الهلفوت.

وقالت: "هو أكبر من أي جوائز، مزعلش وإحنا حبايب وبموت فيه، ده أستاذ الأساتذة، انتو جايين تخرفوا، ده أكبر نجم في مصر، جايزة إيه اللي يزعل منها".

وتابعت الفنانة: "شاركت مع عادل إمام في فيلم رمضان فوق البركان، وقالي انتِ ليه قبلتِ الدور ده؟! فقلت له لو هعدي قدام الكاميرا عشان انت فيها، أنا موافقة، فقالي إن إمكانياتي قوية وعملتِ دور قوي في الهلفوت، لكن ده عادل إمام".

وأردفت: "أنا بعشق عادل إمام، بس بقالي فترة مبكلمهوش، لأنه مبيردش على حد في التليفونات، وأخر مرة التقينا، كان في سحور، ابنه او زوج بنته عمله في رمضان الماضي".

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، سر تفضيلها الزواج ممن يكبرونها في السن بفوارق عمرية كبيرة، موضحةً: "عشان أنا بحب العقل الكبير والشخص الناضج، ولما تزوجت في العشرينيات كنت أحب أن يكون الرجل في الخمسينيات".



وأضافت شاهين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "بحب عقل الراجل وإنه يبقى قوي ومسؤول وناضج وأعمله حساب، وعشان كده لم أكن أنجذب إلا الرجل في الخمسين من عمره عندما كنت في العشرينيات".

واعترفت إلهام شاهين، أنها تعيش قصة حب: "طول عمري بحب ومبعرفش أعيش من غير قصة حب .. عموما أنا مبحبش العيال الصغيرة وأحب الراجل الناضج المستقر الهادئ والمفكر، أما الشاب الصغير فإنه سيفتقر إلى هذه الأشياء .. أنا مش عايزة راجل صغير أتنطط معاه وأروح الديسكو، أنا مش بتاعة الكلام ده، لكن أنا بحب أقعد قعدة رومانسية".



وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تقدر الإعلامي إبراهيم عيسى؛ لأنه رجل مثقف ومستنير، كما أنها تقتنع بكل ما يقوله، لأنه يخاطب المنطق والعقل: "بحب اللي يخاطب عقلي ويقنعني، ميقوليش مسلمات كده وخلاص.

وأضافت شاهين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "هو شخص مثقف ومستنير جدا ولا يمكن يقصد أي إساءة أو تجريح للدين، أنا مش ضد الشيوخ، والشيخ أحمد كريمة دافع عني أيام الإخوان، أحترمه كثيرًا".

وتابعت إلهام شاهين، أنها تدعم سياسات أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، مفسرةً: "لأنه عاوز الكلمات والأغاني راقية، ويرفض غناء من ليس لديهم تصاريح من النقابة، وبالتالي فإننا أمام أمر نقابي ومن حق هاني شاكر كنقيب للفنانين أن يدافع عن حق النقابة".

وأوضحت: "أنا مع وجود رقابة على كلمات الأغاني، في كلمات لأغاني تافهة، عاوزة يبقى شوية عقل في اللي إحنا بنقوله، نفسي الرقابة تبقى على التفاهة ونختصرها من حياتنا، مش الدين والسياسة والجنس".

وأجابت الفنانة إلهام شاهين، عن بعض الأسئلة بشكل سريع، في فقرة "ممكن أم لا ممكن"،

خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور.



وقالت: "مش ممكن أفكر في عمل برنامج ديني، لكني ممكن أكتب مذكراتي، وبالنسبة لتظاهرات المثليين، فأنا مش بحب أنزل مظاهرات، لكن المثليين حُرين في حياتهم وأنا مش ضدهم".

وأضافت: "ممكن ألبس بدلة رقص في عمل فني ليّ دلوقتي"، كما تطرقت إلى الساعات الأخيرة من عمر والدها، موضحةً أنه كان يرفض الأكل وكان متواجدا بالمستشفى، وأخبرتها الممرضات بأنه يرفض تناول الطعام.

وتابعت: "الممرضات منحوني طبق جيلي حتى أطعم والدي، لكنه شخص قوي جدا ولا يحب أن يجبره شخص على شيء، وكنت بحاول أفتح فمه بالعافية، وكان طبق الجيلي في ايدي، لبس الطبق في وشي".

وأردفت: "مكناش أعداء، هو بيحبني وأنا بعشقه، وأنا زيه بالظبط، عكس ماما، وهي طيبة ومتسامحة، وأنا أكتر واحدة في إخواتي واخدة منه، والحاجة الوحيدة اللي كان معترض عليها في شخصيتي إني ممثلة، ولحد وقت في عمره ملحقتش أقنعه بالتمثيل، وكان دايما يقولي ده مش سكتك، كان عاوز يرسم لي حياتي، بابا مش حر فيّ، وكان بيزورنا دايما، ومطلقش ماما".

إلهام شاهين تنتقد والد ياسمين صبري: تطلع تتكلم ليه؟! هي المشهورة

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها تدعم الفنانة ياسمين صبري في خلافها مع عائلتها، قائلة: "مهما كان في خلاف عائلي، مينفعش الأب يطلع ينتقد بنته، انت تطلع ليه تتكلم وتشتكي؟! والجمهور هيعملك ايه؟! هي المشهورة".

وأضافت شاهين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "لو هي بعدت عنك، الجمهور هيقولها لازم ترجعي وتشوفي أبيكِ وعائلتِك؟!".

وتطرقت شاهين، إلى تصريحات الفنانة ميمي جمال التي انتقدت فيها المخرج هادي الباجوري، والتي قال فيها إنه لا يمانع من مشاركة زوجته السابقة الفنانة ياسمين رئيس في مشاهد ساخنة، موضحةً: "مش من حقنا إن إحنا نعلق على بعض وننتقد بعض، وأدعم هادي الباجوري في هذا التصريح".

إلهام شاهين: حلا شيحة حُرة تبعد عن الفن بس من غير تجريح فيه

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الخلاف المثار بين الفنانة المعتزلة حلا شيحة والناقد الفني طارق الشناوي، موضحةً: "طارق غيران على الفن، واللي عاوز يبعد يبقى في هدوء من غير ما يجرح في الفن".

وأضافت شاهين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: " حلا شيحة حُرة ومينفعش حد يعقب على تصرفاتها، لكن لما تحب تبعد يبقى في هدوء ومن غير ما تجرح في الفن".

وتابعت: "مقياس الحضارة والتقدم في أي دولة يكون بمستوى الفنون التي تمتلكها مثل السينما والموسيقى والباليه والفن التشكيلي، الفن مقياس التحضر ومينفعش نلغيه".