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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب يشيدون بجهود اتحاد جامعة عين شمس ودمج ذوي الهمم في الأنشطة

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

تنظم جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عددا من المسابقات المختلفة بالأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، بداية من الفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعات فى مختلف المجالات، وفي إطار الخطة الموسعة للأنشطة الطلابية التي تشهدها الجامعة.

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جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية خلال فعاليات الفصل الدراسى الثانى

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جامعة عين شمس: نستهدف استمرار الأنشطة الطلابية لدعم الموهوبين

وأكد الطالب علي إمام، بالصف الثاني كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن اتحاد طلاب جامعة عين شمس يحرص دائما على تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة بالأنشطة الطلابية لأنها تعد الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم، وتساهم في تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطنى والقومى لدى الطلاب وتدريبهم على القيادة واتاحة الفرص للتعبير عن آرائهم، كما تساهم المشاركة فى الأنشطة الطلابية في اكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعها واستثمار وقت فراغ الطلاب واكتساب الطلاب الخبرات التى تخلق منهم قادة يستطيعون تفهم مشكلات مجتمعهم.

وأوضح أنه مشترك في الأنشطة الرياضية المقامة خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنها تساعده فى بناء جسد سليم معافى، بجانب زرع روح التنافسية الشريفة بينهم، وكل هذا يأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بالأنشطة الطلابية.

ولفت إلى أن فعاليات الدورة الرمضانية تقام في الأسبوع الثاني والثالث في رمضان نهاراً بنظام خروج المغلوب بمشاركة كل من فريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفريق العاملين بالكلية والفرق الطلابية، ويتكون كل فريق من ٦ أفراد.

وقال عبد الرحمن جمال، الطالب بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه يتمنى زيادة عدد المسابقات والبطولة التى تنظمها الكلية والجامعة، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بتأهيل الشباب، كما تولى الجامعة اهتماما كبيرا باكتشاف المواهب من الطلاب.

بينما قال محمد عبده، الطالب بكلية الطب، إن الكلية مجهدة وصعبة فلابد من الترفيه من وقت إلى آخر حتى لا نصاب بالملل أثناء فترة الدراسة والامتحانات، مشيرًا إلى أن “هذا دور الأنشطة الطلابية التي توفرها الجامعة لنا، لإعطائنا حافزا إضافيا للذهاب إلى الجامعة بروح تعاون ومرح واستثمار لوقت فراغنا بجانب الدراسة”.

وعبرت ولاء أبو العلا، الطالبة بكلية الحاسبات جامعة عين شمس، عن سعادتها بعودة الأنشطة الطلابية للجامعات بعد انقطاعها بسبب كورونا، وتدعيم اتحاد الطلاب والجامعة لها، مؤكدة أن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة.

وصرح حازم رفيق، بكلية الحقوق جامعة عين شمس، بأنه منذ بدء العام الدراسي الحالي تم تنفيذ خطة اتحاد طلاب جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية كاملة وبنجاح في جميع المجالات من خلال لجان الاتحاد التي تنوعت بين الثقافية والاجتماعية والعلمية والفنية ولجنة الجوالة ولجنة الأسر واللجنة الرياضية، كما أثنى على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة، الأمر الذى كان له ظله الإيجابي فى الارتقاء بالروح المعنوية لديهم.

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