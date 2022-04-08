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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

10 سنوات سجن .. احذر التعدى بالأسلحة البيضاء والتسبب فى حدوث عاهة مستديمة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يتجه الكثير فى الخلافات إلى الاستعانة بالأسلحة البيضاء والتعدي بالضرب على الطرف الآخر ، مما ينتج عنه إصابات تخلف عنها عاهة مستديمة بأماكن متفرقة فى الجسد، وتحقيقا لذلك فقد واجه القانون أعمال البلطجة والتعدى على الغير باستخدام أسلحة بيضاء.

 

عقوبة التعدي بالأسلحة البيضاء

 

فى هذا الصدد، نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أن: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

وكل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري".

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

الأسلحة البيضاء عاهة مستديمة إصابات قانون العقوبات حبس

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