طائرة شحن تنشطر إلى نصفين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو لطائرة شحن تنشطر إلى قسمين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا.



شُطِرت طائرة شحن بريد وطرود إلى جزأين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار سان خوسيه في كوستاريكا الخميس بدون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات.



وخلال الهبوط الاضطراري قبيل الساعة 16.30 بتوقيت جرينتش انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين .

وأدى الحادث إلى توقف كامل للعمليات في مطار خوان سانتاماريا (في سان خوسيه) وهو الأكبر في البلاد لحوالى خمس ساعات ونصف الساعة، مما أثر على نحو مئة رحلة جوية و8500 مسافر.



