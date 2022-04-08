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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة عين شمس تنشر أرقام جلوس الفصل الدراسي الثاني تجنبا للزحام

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن  أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 – 2022 وأرقام جلوس برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.
على الرابط التالى https://bit.ly/3KfckHA.

 

وأضاف عميد كلية التجارة أنه يجب على جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة لضمان سهولة دخول وخروج الطلاب وعدم التزاحم.


وحدد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للشعبة الفرنسية والإنجليزية خلال شهر رمضان المبارك ويمكن لطلاب معرفة الجدول من خلا هذا الرابط اضغط هنا .

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وأشار عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، إلى ملاحظات هامة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اثناء لفترة الامتحانات وهي ممنوع اصطحاب التليفون المحمول او أي متعلقات مرتبطة بمادة الامتحانات  داخل اللجان وفي حالة مخالفة ذلك يتم إحالة الطالب إلى الشئون  القانونية إضافة الي التأكد من كتابة رقم نموذج الاختبار علي ورقة الإجابة وضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

 

وكانت قد أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس، نتيجة طلاب الكلية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، موضحا أن نسبة النجاح للفرقة الأولي باللغة العربية بلغت 98 %، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 96%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 97%، بينما جاءت نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 99%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة عربى 99%.

 

وبالنسبة للشعبة الإنجليزية فقد جاءت كالآتي: الفرقة الأولى 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثانية 97%، ونسبة نجاح الفرقة الثالثة 98%، ونسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة 98%، وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 98%.

 

ونتيجة الشعبة الفرنسي جاءت كالتالي نسبة نجاح الفرقة الأولى 99%، نسبة نجاح الفرقة الثانية  99%، نسبة نجاح الفرقة الثالثة 99%، نسبة نجاح الفرقة الرابعة محاسبة  99.7% وبلغت نسبة نجاح الفرقة الرابعة إدارة 99.2%.

جامعة عين شمس كلية التجارة جامعة انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي Jobs Education

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