توارثها من والده .. قبطي يقيم مائدة لإفطار الصائمين بالغردقة

حرص المقدس محارب عجايبى على عادته السنوية التى تؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد وروح واحدة رغم اختلاف الأديان ، فمائدته السنوية لإفطار الصائمين والتى لم يوقفها فيروس كورونا فكانت ترسل الوجبات ديليفرى ومغلفة ، أقيمت هذا العام فى مكانها المعتاد منذ عام 1015 وسط مدينة الغردقة وبالتحديد بشارع النصر لتكون رسالة واضحة تؤكد جمال هذا الشعب وروحه الطيبة وتماسكه الذى يميزه عن أى شعب فى العالم.

يقول المقدس محارب عجايبى:"هذه المائدة ورثت اقامتها من والدنا فى محافظة الأقصر ، واستمرت هذه العادة لغاية النهاردة ، اخويا رومانى الكبير لسة بيعمل مائدة حتى الآن فى الأقصر و بعد ما نقلت لـ الغردقة فى 2015 مستمر فى عمل المائدة فيها .

وحول مشاعره وهو يقيم تلك المائدة قال المقدس محارب عجايبى:" بحس بسعادة كبيرة وانا بجهز الأكل مع الناس اللى شغالة معايا فى الشركة ، وجايبين شيفات متخصصين ونساعدهم لان اعداد الوجبات كثير والحمد لله السنة دي الدولة سمحت لينا بإقامة الموائد وكنا نقوم بتقديم وجبات للصائمين دليفرى خلال فترة كورونا .

وأضاف عجايبى:"احنا بنعمل كده لأته ليس هناك فرق بين مسلم ومسيحى احنا بنتعامل مع انسان ومصر بلد ربنا ميزها انك ماتعرفش فيها المسلم من المسيحى غير فى البطاقة لكن احنا شكل واحد وروح واحدة وتقاليد واحدة وبنفرح بالاعياد مع بعض ففرحتنا برمضان زى المسلمين بالظبط وربنا حافظ البلد دى عشان كده احنا كده"

وقدم عجايبى التهنئة لكل الصائمين مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من إقامة المائدة هو المحبة والمودّة لإخوانه المسلمين ورغبةً منه في مشاركتهم فرحتهم بشهر رمضان.