عادات وتقاليد رمضان.. محمد محسن: بسمع الشيخ مصطفى إسماعيل وبتفرج على بوجي وطمطم

قال المطرب محمد محسن، إنه حريص على العادات والتقاليد في شهر رمضان الكريم، موضحا أن الأسرة كانت تجتمع على الإفطار وتسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل ومشاهدة مسلسل بوجى وطمطم و بكار.

وأضاف محمد محسن، خلال لقائه ببرنامج قط وvar الذي يذاع علي نغم اف ام، أن الفنان محمد رمزى كان له مشهد رائع جدا في فيلم "شحات الغرام" مع ليلى مراد وكان يحب مشاهدة هذا المشهد دائما، مضيفا : "بحب المطرب الراحل عامر منيب جدا، ولسه لحد النهارده بحب أتفرج على كليب "وياك ومعاك على طول"، أما عمرو دياب فبحب له جدا أغنية "حبيبى يا نور العين".

وأكمل "محمد محسن" :" دراستي كانت كلية هندسة، وكنت بحب أغني وأنا في الجامعة، ومن أفضل التترات بالنسبالي تتر مسلسل بوابة الحلوانى لـ على الحجار".