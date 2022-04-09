السيطرة علي حريق نشب بمنزل بالشرقية وإصابة 4 باختناق

أصيب 4 أشخاص بينهم اطفال فى حريق أحد المنزل بمركز أبو كبير وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والسيطرة علي الحريق وإخمادة وتحرير المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق فى منزل مكون من 3 طوابق، بقرية كفر الأعصر، دائرة مركز ابو كبير، بجوار المدرسة الإبتدائيةوتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من "مريم.م.ح" 4 سنوات، و شقيقها "عمر" 6 سنوات،و شقيقتهما الطفلة "حور" تبلغ من العمر عام ونصف، فيما اصيب "رمضان.م.م" 29 سنة، و "محمد ال.ش" 52 سنة، جميعهم مصابين باختناق شديد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة بمستشفى ابو كبير وتحرير المحضر اللازم.