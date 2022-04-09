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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية..حملات تفتيشية مفاجئة على محلات الحلويات والمواد الغذائية بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية انه بناءا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدي مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة احمد ابراهيم و مفتشي الإدارة حملة مكبرة واسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع الحلويات الشهيرة لوجود منتجات منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على عدد ١٠٠ قطعة جاتوه+ ٦ تورته الشوكولاته+٣ تورته بالكريمه وجمعيها منتهية الصلاحية على ذمة المحضر.

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كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية بالجمله لوجود سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠٠ كرتونه شيبسي بكل كرتونه ٢٤ كيس  اجمالي ٢٤٠٠ كيس مجهولة المصدر علي ذمة المحضر وتحرر  ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الاغذية.

كما تم تحرير ٣ محاضر ضد أصحاب انشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا التعليمات .

الشرقية التموين حملات تفتيشية محافظ الشرقية منتهية الصلاحية التجارة الداخلية وزارة التموين المواد الغذائية حملة مكبرة

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