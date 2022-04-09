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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

60 دقيقة .. طرد سيد عبد الحفيظ واستمرار تقدم المصري على الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون مقابل، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري.

تفاصيل المباراة

سجل هيثم لعيوني الهدف عن طريق رأسية من منطقة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 8 من عمر المباراة على يمين محمد الشناوي.

حاول الأهلي العودة للمباراة وتسجيل هدف التعادل ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع القوي الذي صنعه المصري في منتصف ملعبه.

وغاب الأهلي تماماََ عن المباراة ولم يتمكن من الوصول إلى مرمى المصري في أي كرة خطرة ولم يهدد حتى حارس الفريق البورسعيدي في تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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سقط محمد شريف لاعب الأهلي داخل منطقة الجزاء في الهجمة الأولى للمارد الأحمر في  بداية الشوط الثاني وطالب لاعبي الأهلي بالعودة للvar.

واعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على قرار حكم المباراة محمود عاشور بعدم احتساب ركلة جزاء ولم يكن اعتراض لائق.

اضطر حكم المباراة أن يشهر البطاقة الحمراء في وجه سيد عبد الحفيظ ليخرج ويتابع المباراة من خارج الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وكريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

وجاء تشكيل المصري.. 
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى.

وأمامهما: حسن على، الياس الجلاصي، جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

الأهلى الدوري المصري سيد عبد الحفيظ محمد الشناوي عمرو السولية محمد شريف

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