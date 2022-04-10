فتح الله: بيراميدز يستهدف لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.. فيديو

أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فريقة حقق فوز مهم أمام غزل المحلة في صراعه على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال فتح الله خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش»المذاع عبر قناة صدى البلد، إن فريقه استحق الفوز في مباراة اليوم بعدما قدم عرض جيد أمام غزل المحلة.

وعن ملاقاة فريق بيراميدز نظيره مازيمبي في دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قال فتح الله، «فريق مازيمبي الكونغولي فريق كبير ولديه تاريخ كبير، مؤكداً صعوبة المباراة نظراً للإقامة المباراة في فترة الظهيرة وهو ما سيؤثر على اللاعبين في الصيام بخلاف درجه الحرارة».

وأشار فتح الله إلى أن هدف بيراميدز هذا الموسم تحقيق كأس الكونفدرالية الإفريقية، مؤكداً ان هناك حالة تركيز لدي الجهاز واللاعبين على تحقيق الهدف.